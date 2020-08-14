شكرا لبحثكم عن خبر "هاني بن بريك" يظهر مع أحد أبرز مسؤولي الحكومة وهذا ماذا قاله! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال هاني بن بريك إنه التقى اليوم الخميس برئيس مجلس النواب اليمني في العاصمة السعودية الرياض.

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وقال بن بريك في تغريدة له :"التقيت صباح هذا اليوم بدولة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وكان لقاء مثمرا في كل ما فيه نفع البلاد والعباد "



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ونشر بن بريك صورا تجمعه مع البركاني.. مؤكدا أن اتفاق الرياض هو الحل وأن الحل دائما في الرياض حد قوله.

وكانت السعودية، قد أعلنت أواخر يوليو عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وقدمت آلية لتنفيذ الاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.