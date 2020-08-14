شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مقتل "عمار العرادة" جراء معارك شرسة مع جماعة الحوثيين في مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل مساء اليوم الخميس عدد من منتسبي القوات الحكومية بينهم عمار العرادة جراء معارك عنيفة مع قوات الحوثيين في محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن عمار علي العرادة قتل اليوم مع عدد من أفراد الجيش ورجال القبائل أثناء التصدي لزحف الحوثيين في مأرب

وعبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الموالين للشرعية عن بالغ حزنهم بفقدان العرادة كما بعثوا برقيات عزاء ومواساة للشيخ سلطان العرادة وكافة قبائل مأرب وذلك بوفاة عمار المقرب من محافظ المحافظة .

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وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن جماعة الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش بجبهة المخدرة ومدغل شمال غربي مأرب..مؤكدة سيطرة الجماعة على عدد من المواقع بالجبهة.

كما سيطرت على مواقع في النضود والعلم بين الجوف ومارب.

ووفقا للمصادر، فقد دفعت قوات الجيش وقبائل عبيدة بتعزيزات واستطاعت من خلالها استعادة بعض المواقع التي سقطت بيد الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثي قد احرزت تقدما واسعا قبل أشهر في جبهة نهم صنعاء وسيطرت على مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف متقدمة صوب مأرب.