شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية.. تقدم عبر هجمات مباغتة وكمائن في جبهات ثلاث محافظات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد متحدث باسم القوات الحكومية، نجاحها في تحقيق تقدم والقضاء على تسللات لمسلحي الحوثي في جبهات نجد العتق جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية وصرواح.
وقال المتحدث العميد الركن عبده مجلي، إن القوات الحكومية استخدمت الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق، في تحقيق التقدم المحرز.
وأضاف العميد مجلي أن مسلحي جماعة الحوثي تلقوا ضربات موجعة بنيران القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، وطيران التحالف العربي في منطقة نجد العتق جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية وصرواح.
وأشار إلى أن القوات الحكومية تمكنت من أسر عدد من عناصر الحوثيين، تدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات في الجبهات التي شهدت المواجهات.
وأوضح مجلي أن القوات الحكومية، أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
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