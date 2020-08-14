شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يصل أمريكا والسفارة اليمنية تكشف سبب الزيارة المفاجئة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
و قالت السفارة اليمنية في واشنطن في تغريدة على "تويتر، “إن الرئيس هادي وصل اليوم إلى مدينة كليفلاند الأمريكية في إطار زيارة طبية روتينية إلى أمريكا”.
وأوضحت أن السفير اليمني في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك كان في استقباله.
الحوثيون يتحدثون عن جريمة بكل المقاييس في مناطق سيطرتهم ويدعون جميع القبائل إلى التحرك
و غادر الرئيس هادي مساء الأربعاء العاصمة السعودية الرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.
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