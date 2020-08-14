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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الأمنية في عدن تضبط لص محترف بسرقة الجوالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020
الخليج 365
ألقت الأجهزة الامنية في العاصمة المؤقته عدن القبض على اللص المحترف في سرقة الجوالات م. ص . الذي تم مشاهدته من خلال ظهوره في فيديو أثناء سرقته للجوال من رجل بطريقه احترافية في أحد أسواق عدن وهو الان محتجز في شرطة كريتر.
وظهر اللص وهو في أحد اسواق عدن يقوم بنشل جوال من جيب قميص إحدى المواطنين بطريقة سريعة واحترافية دون أن يشعر به المواطن الا أن كاميرات مراقبة قامت بالتقاطه .
وقال مواطنون أن اللص صاحب سوابق وهو من أبناء حي الخساف بكريتر وتم الامساك به أكثر من مره إلا أنه استمر في عمليات النشل والسرقة .
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