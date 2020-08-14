السلطات الأمنية في عدن تضبط لص محترف بسرقة الجوالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

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ألقت الأجهزة الامنية في العاصمة المؤقته عدن القبض على اللص المحترف في سرقة الجوالات م. ص . الذي تم مشاهدته من خلال ظهوره في فيديو أثناء سرقته للجوال من رجل بطريقه احترافية في أحد أسواق عدن وهو الان محتجز في شرطة كريتر.



وظهر اللص وهو في أحد اسواق عدن يقوم بنشل جوال من جيب قميص إحدى المواطنين بطريقة سريعة واحترافية دون أن يشعر به المواطن الا أن كاميرات مراقبة قامت بالتقاطه .

وقال مواطنون أن اللص صاحب سوابق وهو من أبناء حي الخساف بكريتر وتم الامساك به أكثر من مره إلا أنه استمر في عمليات النشل والسرقة .