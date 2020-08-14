هاني بن بريك يبارك الأتفاق الأماراتي مع أولاد عمومته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

احتفل المرتزق هاني بن بريك، على طريقته بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه مساء الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واوضح بن بريك ان الاتفاق سيكتبه التاريخ لمحمد بن زايد آل نهيان – حسب عقليته.

وأشار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي وأحد القيادات السلفية، إلى أن الاتفاق وضع خارطة طريق نحو تعاون مشترك مع إسرائيل وصولاً لعلاقات ثنائية .

Advertisements

وكان المرتزق بن بريك، قال في وقت سابق إن اليهود (أولاد عمومتنا) مؤكداً انهم جزء من العالم والبشرية.

وقال حينها أنه لو “كان لنا علاقة مع أبناء عمومتنا اليهود ودولة إسرائيل سنعلن عنها”.

وكشفت وكالة أنباء “إسرائيل اليوم” التي تتخذ من القدس المحتلة مقراً لها، في 21 يونيو الماضي، عن اجتماعات سرية للحكومة الإسرائيلية مع عدد من قيادات المرتزقة واصفة اياهم بالاصدقاء الجدد لإسرائيل في شبه الجزيرة العربية.