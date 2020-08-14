شكرا لبحثكم عن خبر طبيب قلب يتحدث عن علامات اقتراب الموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناول طبيب قلب روسي، العلامات التي تشير إلى اقتراب الإنسان من الموت، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في ما يتعلق بالمرض المزمن الذي يصيب القلب والأوعية الدموية، فإن علاماته الرئيسية تظهر قبل 10 إلى 15 يوما من الوفاة.

وأوضح الطبيب الروسي أناتولي تريفونونف لصحيفة "فيتشيرنيايا موسكفا"، أن المريض قد يعاني من الشعور بالضيق وضيق التنفس والخمول والشعور المفاجئ بالخوف، واحمرار الوجه وشحوب الجلد، إلى جانب اتساع حدقة العين وفقدان الوعي بشكل متكرر.

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ولفت تريفونونف إلى أن قصور القلب يؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى وجود تغيرات جذرية يمكن ملاحظتها، مؤكدا أن "الأعراض الرئيسية التي تسبق الموت هي تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق".

وتابع: "من العلامات برودة الأطراف ونوبات الصرع، وإمكانية خروج الرغوة من الفم"، مضيفا أن "المريض قد يعاني أيضا من تورم في الأطراف وحمى".