شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يواصل التقدّم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف، اليوم الخميس، تقدمها الميداني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة حرروا مواقع جديدة في جبهة نجد العتق خلال معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وفي السياق، نفّذت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، صباح اليوم، كميناً محكماً للمليشيا في جبهة المخدرة غربي مارب، وأسفر الكمين عن مقتل 12 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى من العناصر المتسللة بالفرار تحت ضربات الأبطال.

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كما استعاد أبطال الجيش الوطني عربة بي ام بي و4 أطقم قتالية وكميّات من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كانت بحوزة المليشيا.

وبالتزامن مع المعارك شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدّة غارات استهدفت تعزيزات للمليشيا في مواقع متفرّقة شرقي صنعاء وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات القتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ياتي ذلك فيما كبدت قوات الجيش مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية شرقي "حزم الجوف".

وكانت قوات الجيش حققت تقدم ميداني في جبهة نهم شرقي صنعاء، يوم أمس الاربعاء.