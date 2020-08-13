شكرا لبحثكم عن خبر التغير المناخي يتسبب بدمار اقتصادي مماثل لتأثير ”كورونا” بحلول عام 2050 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر تقرير نشرته شركة ماكينزي للإستشارات أن ظاهرة التغير المناخي قد تتسبب في خسائر تصل إلى 4.7 تريليون دولار لدول آسيا بحلول عام 2050.

وجاء في التقرير إلى أن استمرار التغيرات المناخية بالمعدل الحالي، سيتسبب في موجات من الحرارة الشديدة والفيضانات والأعاصير خاصة في آسيا التي تتسم بارتفاع معدلات الفقر، ونسبة العمالة التي تعمل في أجواء مفتوحة.

وقد تؤثر هذه التغيرات على ما يصل إلى 700 مليون شخص في كل من الهند وبنغلاديش وباكستان، ما سيؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 13% من الناتج المحلي لهذه الدول.

وأشار التقرير على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى أوجه تفادي ظاهرة الاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية، محذرا من أن هذه التغيرات قد تتسبب في دمار اقتصادي مماثل لتاثير جائحة كورونا.