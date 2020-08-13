شكرا لبحثكم عن خبر "المخلافي" يجتمع بأعضاء الهيئة الإدارية اليوم في تعز (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتمع مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز الأستاذ أيمن المخلافي بأعضاء الهيئة الإدارية لصحيفة شباب ميديا، صباح اليوم الخميس

وفي اللقاء أشاد مدير مكتب الشباب والرياضة بالجهود الجبارة التي يبذلها الشباب الصدار الصحيفة ومحاولة الوصول بها إلى مرحلة متقدمة رغم شحة الإمكانيات المتاحة لهم، ودون أي دعم محسوب لأي طرف، معرباً عن تقديره لروحهم الشبابية التي تريد صنع التغيير والمساهمة في العملية التنموية في المجتمع

وأضاف بأنه سيكون عوناً لهم في مراحلهم القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته وقوفه إلى جانب مشروعهم التنموي الذي يسلط الضوء على المواهب الشبابية في مختلف المجالات

من جهته وجه رئيس هيئة تحرير صحيفة شباب ميديا الأستاذ عبدالله الشريف شكره وامتنانه للأستاذ أيمن المخلافي مدير مكتب الشباب والرياضة لتلبيته دعوة الهيئة الإدارية للصحيفة واستضافته لهم،

مضيفاً أن تقبل مكتب الشباب والرياضة للصحيفة والإشادة بها هو دليل على سعي المكتب في تشجيع الأفكار الإبداعية للشباب وبما يحقق تطلعاتهم في المستقبل