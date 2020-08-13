شكرا لبحثكم عن خبر البسط على قطعة ارض خاصة بالمصور الصحفي “نبيل القعيطي” في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طال البسط العشوائي قطعة أرض تخص المصور الصحفي نبيل القعيطي، الواقعة في مديرية كريتر بالعاصمة عدن. وقال مصدر مقرب من المصور الصحفي نبيل القعيطي: ان شخص شرع بالبسط على جزء من ارضية القعيطي التي قام بشرائها من حر ماله قبل إغتياله من قبل مجهولين. Advertisements وناشد المصدر أبناء عدن خاصة والسلطات والمجلس الانتقالي الجنوبي بالدفاع عن حق القعيطي وإعادة الأرض لاسرته. يذكر أن المصور الصحفي نبيل القعيطي تم اغتياله في شهر يونيو أمام منزله بعدن .

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