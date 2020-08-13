شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل الكندي يؤكد على أهمية خبرات منشأة بلحاف في انشاء كهرباء شبوة الغازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أكد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة لقطاع الخدمات علي محمد الكندي على أهمية الخبرات الفنية والهندسية التي تمتلكها وتعمل بها منشأة تصدير الغاز بلحاف بمديرية رضوم في مجال صناعة الغاز واكد على ضرورة الاستفادة من خبراتها في انشاء مشروع المحطة الغازية لتوليد الكهرباء بشبوة، والذي دخل حيز التنفيذ المرحلي .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، بمدير المنشأة المهندس عبدالواحد بامدهف الذي أطلعه على طبيعة ومكونات المنشأة وآلية عمل توليد الطاقة الكهربائية فيها، مؤكدا على أهمية وجودة التروبينات في مثل هذه المشاريع. مبدئيا استعداده بالعمل على مساعدة المحافظة وتقديم المشورة الفنية التي تحتاجها في المشروع

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