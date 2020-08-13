شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تعلن إحراز تقدم في جبهات أربع محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، نجاح الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في تحقيق تقدم، والقضاء على تسللات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات نجد العتق جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية في البيضاء وصرواح بغرب مأرب.



وقال العميد مجلي، في تصريح نقله موقع ( سبتمبر ) الحكومي، إن الجيش الوطني في بلاده استخدم الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق في تحقيق التقدم المحرز.

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وأضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنوداً برجال القبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في القتال الدائر بتلك الجبهات.

وأشار إلى أسر عدد من عناصر الميليشيا وتدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات في الجبهات التي شهدت المواجهات.