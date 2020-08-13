شكرا لقرائتكم خبر عن حانت ساعة الحسم.. حدث عسكري صاعق والحوثيون على أبواب مدينة مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، تمكن قوات صنعاء من تحقيق تقدم عسكري كبير في جبهات مأرب بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي والإصلاح الموالية للتحالف.

وأصافت المصادر ان قوات صنعاء، شنت زحوفات مكثفة ظهر اليوم الخميس، على عدة محاور لمدينة مأرب باتجاه الخط الدولي للمدينة في منطقة العلم الأبيض بوادي عبيدة، وكذا أسفل جبل المخدرة باتجاه المدينة.

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وأوضحت المصادر أن قوات صنعاء تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية كبيرة في مفرق الضيق وأخرى باتجاه كنب كعلان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحي قوات هادي والإصلاح.

وأشارت المصادر، أن قوات صنعاء حققت انتصارات كبيرة في جبهة مدغل بمدينة مارب، وفي الجدعان بالقرب من معسكر ماس.

الجدير بالذكر ان المعارك لا تزال متواصلة حتى اللحظة بين قوات صنعاء من جهة، وفوات هادي والإصلاح من جهة اخرى في جبهة العلم الأبيض بوادي عبيدة.