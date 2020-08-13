شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الحكومة اليمنية تعلق على تطبيع العلاقات بين الامارات واسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن اليمن، الخميس، موقفه الثابت تجاه دعم قضية فلسطين وحقوق شعبها بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، نشرها عبر حساب الوزارة على تويتر، بعد ساعات من إعلان توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات.

وقال الحضرمي: "موقفنا بالجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "سيظل الشعب اليمني داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته، ولن نحيد"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.