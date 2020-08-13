شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري واشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بالمهرة ...مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية تدشن مشروع كفالة اليتيم بمرحلة اولى ٥٠ يتيما والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن/لميس الأصبحي

برعاية محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الاستاذ محمد علي ياسر دشنت مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية، وباشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة مشروع كفالة الإعاشة والتعليم للأيتام، والذي تموله جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

وفي حفل التدشين وجه الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر الشكر والتقدير لجمعية الشيخ عبد الله النوري في دولة الكويت الشقيقة على ما يقدمونه من دعم لمحافظة المهرة مشيدا بذات الوقت بجهود مؤسسة السبيل ومشاريعها المتنوعة.

وثمن الاستاذ فائز بلحاف مدير مكتب الشؤون الاجتماع والعمل بالمهرة عطاء الاشقاء في دولة الكويت واسهامهم المستمر والدائم في دعم التنمية بمحافظة المهرة وتقديم كل وسائل الدعم والرعاية للأعمال الإنسانية والخيرية وخص بالذكر جمعية الشيخ النوري واشار الئ أن تدشين مشروع كفالة الأيتام واحد من المشاريع الرائدة والتي تتلمس الشريحة الأكثر حاجة الدعم والرعاية وحثنا على ذلك ديننا الحنيف ومنح راعي اليتيم درجة رفيعة بالجنة كما جاء في الحديث الصحيح عن الصادق الامين (انا وكافل اليتيم كهاتين )

وأشاد بلحاف بدور مؤسسة السبيل الإغاثي والتنموي، واهتمامها بهذه الشريحة الهامة في المجتمع مؤكدا أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سيقدم كافة الدعم والتسهيلات للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم ابناء المحافظة.



وكان الاستاذ سالم السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية قد ألقى كلمة ترحيبية بالحاضرين اكد فيها على أن مؤسسة السبيل جعلت من أهم أهدافها رعاية الأيتام بما يكفل لهم حياة كريمة مشيرا إلى أن عدد المستهدفين اليوم ٥٠ يتيما يمثلون الدفعة الأولى من الأيتام الذين سيتم استهدافهم في المراحل القادمة ،وأوضح أن المشروع يستهدف الأيتام في مجال الإعاشة والتعليم للأسر التي فقدت عائلها.

وقال إن الكفالات سيتم توزيعها فصليا كل ٣ اشهر وأن المؤسسة لها مندوبين في المديريات يتم عبرهم الإشراف على توزيع الكفالة.

ووجه السقاف الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة وماتقدمه من خلال جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، من دعم كبير للأعمال الخيرية وذكر أن هذا المشروع يأتي امتداد لمسيرة العطاء التي دأبت عليها جمعية الشيخ النوري في دعم الأعمال الخيرية بالمحافظة.