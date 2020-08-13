شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعليق مفاجئ عن دولة "البحرين" حول الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي ( بيان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحّبت البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة أميركية، معتبرة أنّ «الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة».

وأعربت البحرين، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن «بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مضيفة أن «هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة».

وتابع البيان: «تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».

وتوصّلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.