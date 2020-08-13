شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مدهشة عند تناول الكمثرى يوميا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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جديد اب برس

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الكمثرى من الفاكهة المهمة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفوائد المدهشة التي يستفيد بها الجسم، عند تناولها يوميا. وتحتوي القيمة الغذائية للكمثرى على 101 سعرة حرارية، و1 غرام من البروتين، و27 غراما من الكربوهيدرت، و6 غرامات من الألياف، بحسب موقع "هيلث لاين". امرأة تعاني من الصداع النصفي © FOTOLIA / VIACHESLAV IAKOBCHUK كيف يسبب الكافيين الصداع ويخففه في نفس الوقت كما توفر 16 % من الاحتياج اليومي من النحاس، و12 % من فيتامين سي، و6 % من فيتامين ك، و4 % من البوتاسيوم. وتعد الكمثرى مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي قشرها على نسبة عالية من الألياف، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم وتقلل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية. تساعد في ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لاحتوائها على على نسبة عالية من البوتاسيوم. تعمل على فقدان الوزن، لأنها بها سعرات حرارية منخفضة، وغنية بالألياف التي تساهم في التغلب على الشعور بالجوع. تحتوي الكمثرى على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان، ومن ثم الوقاية من السرطان. تعزز الكمثرى من مناعة الجسم، بسبب احتوائها على فيتامين سي، كما تساعد الجسم على مكافحة مسببات الأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات. تساعد مركبات الفلافونويد، وفيتامين ك وسي الموجدين في الكمثرى على مكافحة الالتهابات وتخفيف الأعراض المصاحبة لها، مثل الألم والتورم