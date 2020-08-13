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عدن - ياسمين التهامي - رئيس وزراء مصر يزور السودان على وقع أزمة سد النهضة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سيصل إلى الخرطوم السبت مترئسا وفدا وزاريا. وبحسب الوكالة، فإن الوفد يضم وزراء الري والموارد المائية، والكهرباء والطاقات المتجددة، والصحة والتجارة والصناعة، إضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارات النقل والتعليم. الزيارة التي تسغرق يوما واحدا، تأتي على وقع أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، رغم أن الوكالة السودانية الرسمية لم تتطرق إليها. وقالت "سونا" إن الجانب المصري سيبحث مع الخرطوم التعاون في مجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة الحديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصر، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان العام الماضي. وكانت مصر، وفي خطوة تعكس تداعيات عملية الملء المبدئي لسد النهضة الإثيوبي عليها، طالبت المزارعين بعدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، في إشارة إلى بناء سد النهضة. وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سيصل إلى الخرطوم السبت مترئسا وفدا وزاريا. وبحسب الوكالة، فإن الوفد يضم وزراء الري والموارد المائية، والكهرباء والطاقات المتجددة، والصحة والتجارة والصناعة، إضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارات النقل والتعليم. الزيارة التي تسغرق يوما واحدا، تأتي على وقع أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، رغم أن الوكالة السودانية الرسمية لم تتطرق إليها. وقالت "سونا" إن الجانب المصري سيبحث مع الخرطوم التعاون في مجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة الحديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصر، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان العام الماضي. وكانت مصر، وفي خطوة تعكس تداعيات عملية الملء المبدئي لسد النهضة الإثيوبي عليها، طالبت المزارعين بعدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، في إشارة إلى بناء سد النهضة.

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