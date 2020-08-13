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عدن - ياسمين التهامي - مأرب …القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع إطلاق الصواريخ !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لاخبار مأرب …القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع إطلاق الصواريخ أغسطس 13, 2020 من مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي - ارشيفية مأرب – فاروق محمد: قال قائد اللواء 55 مشاة، العميد علي الحميدي، إن القوات الحكومية في صرواح وهيلان، غرب محافظة مأرب، سيطرت على مواقع عسكرية لجماعة الحوثي، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية. وأضاف الحميدي، في تصريح لموقع “26 سبتمبر” الناطق باسم القوات الحكومية، أن المواقع العسكرية التي تمت السيطرة عليها، في محيط منطقة نجد العتق، كانت جماعة الحوثي تستهدف منها المناطق السكنية غرب مدينة مأرب، بالصواريخ. وكانت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، توقفت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أسابيع من اشتدادها بين الطرفين، أعلنت حينها القوات الحكومية السيطرة على بعض المواقع العسكرية في مديرية نهم (شرق محافظة صنعاء) الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. ومنذ أكثر من 4 سنوات، تشهد المناطق الريفية غرب محافظة مأرب، مواجهات بين الطرفين؛ الحوثي والقوات الحكومية، لم يحقق أحد منهما أي تقدم عسكري استراتيجي يجعله يحسم المعركة لصالحه. لاخبار مأرب …القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع إطلاق الصواريخ أغسطس 13, 2020 من مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي - ارشيفية مأرب – فاروق محمد: قال قائد اللواء 55 مشاة، العميد علي الحميدي، إن القوات الحكومية في صرواح وهيلان، غرب محافظة مأرب، سيطرت على مواقع عسكرية لجماعة الحوثي، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية. وأضاف الحميدي، في تصريح لموقع “26 سبتمبر” الناطق باسم القوات الحكومية، أن المواقع العسكرية التي تمت السيطرة عليها، في محيط منطقة نجد العتق، كانت جماعة الحوثي تستهدف منها المناطق السكنية غرب مدينة مأرب، بالصواريخ. وكانت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، توقفت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أسابيع من اشتدادها بين الطرفين، أعلنت حينها القوات الحكومية السيطرة على بعض المواقع العسكرية في مديرية نهم (شرق محافظة صنعاء) الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. ومنذ أكثر من 4 سنوات، تشهد المناطق الريفية غرب محافظة مأرب، مواجهات بين الطرفين؛ الحوثي والقوات الحكومية، لم يحقق أحد منهما أي تقدم عسكري استراتيجي يجعله يحسم المعركة لصالحه.

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