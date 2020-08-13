شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رغم تجاوز عمرها 70 عام .. الفنانة نادية الجندي تصدم الجمهور بصور جريئة وفاضحة ..لن تصدقو كيف أصبح شكلها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت نادية الجندي صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة جريئة، ودائما ما تشارك متابعيها على إنستجرام بأحدث الصور والفيديوهات. وتتألق نادية الجندي بملابس أنيقة تلائمها تتنوع بين الاستايلات فتختار الكاجول والسهرة وتنسق الأحذية المناسبة لكل إطلالة. ولا تتكلف نادية الجندي في وضع الميكب بل تختار الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع ألوان مناسبة من أحمر الشفاه. يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومي الغيطي وخالد أنور. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..شاهد • لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث • في أول ظهور لها : زوجة الفنان "رامز جلال" تذهل الجميع بجمالها الشديد ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يتخيل أحد ان هذا الجمال موجود على الأرض .. شاهد • رغم تجاوز عمرها 70 عام .. الفنانة نادية الجندي تصدم الجمهور بصور جريئة وفاضحة ..لن تصدقو كيف أصبح شكلها ..شاهد • عن طريق تطبيق ذكي : شاب إماراتي يضبط زوجته المراهقة وهي بين أحضان عشيقها .. شاهد كيف قام بمراقبتها وايقاعها بالفخ • لأول مرة في السعودية : إعلان فاضح لمطعم شاورما .. فتيات فاتنات الجمال يستعرضن اجسادهم بطريقة صادمة من اجل جذب الشباب ..شاهد فيديوهات وصور Advertisements • جلد اعلامية سعودية مشهورة بتهمة ممارسة الرذيلة ..والجسمي يعلق من الامارات ويكشف تفاصيل صادمة ..«فيديو» • الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي لا يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور» • هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت .. والمفاجأة من هو العريس !؟ (صور) • هل تذكرون نجمة "باب الحارة" ذات الوجه الملائكي ..شاهدو كيف اصبحت في آخر ظهور لها يوم أمس .. لقد تجاوزت المحظور ..«صور» • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية شهيرة عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • هل تذكرون الفنان محمد عساف ، نجم برنامج "عرب آيدول".. شاهدو أول ظهور لزوجته وهو يرقص معها بطريقة مثيرة ..كأنها حورية من الجنة .."فيديو" • صور جريئة للوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

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