شكرا لبحثكم عن خبر بعد اختطافها من قطر الى جيبوتي ...أسرة الشابة اليمنية ”حياة” تصل جيبوتي لاستلامها والشرطة الجيبوتية ترفض تسليمها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن أسرة الشابة اليمنية حياة التي تم اختطافها من قطر حتى جيبوتي وصلت اليوم الخميس إلى جيبوتي لاستلامها .

وقال الناشطون أن أسرة حياة وصلت إلى جيبوتي وهم الآن بالسفارة اليمنية في جيبوتي مطالبين بتسليم ابنتهم لهم .

واكد الناشطون أن اليمنية حياة لازلت لدى الشرطة الجيبوتية حتى الآن وترفض تسليمها.

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وكانت فتاة يمنية تدعى حياة ظهرت في فيديو جديد تؤكد أنه تم اختطافها من دولة قطر ونقلها إلى دولة جيبوتي يوم أمس الأول الثلاثاء.

واتهمت حياة خلال المقطع قيام السلطات القطرية باختطافها ونقلها دون منحها أي معلومات مسبقة عن وجهتها، لتجد نفسها في مطار جيبوتي .

وناشدت حياة المنظمات الحقوقية والسفارة الكندية ورئيس وزراء كندا لنجدتها وإنقاذها من البطش بها وقتلها بعد أن تلقت تهديدات سابقة من أسرتها ضدها هي وطفلها ، لرفضها العودة إلى اليمني والزواج من ابن عمها .

وشن ناشطون آخرون هجوما على الفتاة اليمنية حياة مؤكدين أن ماتقوم به يندرج ضمن البحث عن لجوء إلى أوروبا بينما يرى آخرون أن حياتها في خطر متمنين تدخل دولي لإنقاذها وإنقاذ طفلها.