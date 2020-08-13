شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. باخرة المازوت بدات تفريغ حمولتها إلى خزانات المصافي قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عاملة في مصافي عدن ان باخرة الوقود التي تحمل 13000 الف طن من مادة المازوت بدات تفريغ حمولتها الى خزانات الماصفي في تمام الساعة 8:80 مساء اليوم.

وكان من المفروض ان تفرغ حمولتها مساء امس قبل ان يقول مختصو المصافي ان المازوت ربما غير مطابق للمواصفات وطلبوا راي خبراء مؤسسة الكهرباء.

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وقال مدير الوقود في كهرباء عدن المهندس معن مرشد ان الفحوصات التي اخذت للمرة الثانية من عدة خزانات في باخرة المازوت IERAX أثبتت انها مطابقة للشروط المطلوبة.

ويجري الآن تفريغ الكمية التي تقدر13577 طن متري من مادة المازوت الى خزانات المصافي وبعد ذلك سيتم ضخ المازوت بصورة عاجلة الى محطة الحسوة.

يذكر ان محطة الحسوة توقفت عن العمل تماما منذ أيام بسبب نفاد المازوت.