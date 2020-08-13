أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية للـ 24ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/495189/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495202/ بعد عملية عسكرية ناجحة.. قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/495214/ وفاة وإصابة 15 شخصا بينهم طلاب ثانوية بحادث مروري في إب https://www.elyamnelaraby.com/495216 وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/495221/ السعودية تدعو المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران https://www.elyamnelaraby.com/495223/ Advertisements فساد الحوثي.. سرطان المليشيات الذي ينهش في كافة القطاعات https://www.elyamnelaraby.com/495232/ 5 إصابات بكورونا في ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495236/ "خليفة الإنسانية" تستكمل توزيع المساعدات شمال سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/495241/ الجيش الوطني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة شرق الحزم https://www.elyamnelaraby.com/495247/ خلال ساعات...توقف محطات توليد الكهرباء في ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495251/ إسقاط مفخخة تابعة للحوثيين في نهم https://www.elyamnelaraby.com/495258/ نائب الرئيس يناقش مع القائم بأعمال السفير الألماني المستجدات في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/495278/

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