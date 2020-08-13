نائب الرئيس يناقش مع القائم بأعمال السفير الألماني المستجدات في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا يان جيرالد المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات بين البلدين الصديقين.
واستعرض نائب الرئيس خلال اللقاء جملة من القضايا والموضوعات الوطنية وفي مقدمتها جهود الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إحلال السلام الدائم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، منوهاً إلى ما يعانيه أبناء الشعب اليمني جراء استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتقويضها لكل فرص السلام وجهود التهدئة.
وجدد نائب الرئيس التأكيد على دعم جهود المبعوث الاممي إلى اليمن بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقاً المرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وتطرق نائب الرئيس في اللقاء إلى سير تنفيذ اتفاق الرياض والخطوات التي أُحرزت في هذا الجانب بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، معبراً في السياق ذاته عن التقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم المبذولة في الوصول إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.
من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الألماني في بلادنا دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين، منوها إلى الدعم الذي تقدمه ألمانيا الصديقة في مختلف المجالات وتطلعها إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
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