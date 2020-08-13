شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ حماس على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت حركة حماس الفلسطينية على اتفاق السلام الذي توصلت له، مساء اليوم الخميس، إسرائيل والامارات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف فوزي برهوم، القيادي في حماس، الاتفاق بـ"الخطير"، لافتا إلى أنه بمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وقال برهوم في تغريدة له على صفحته في موقع (تليجرام): "ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع الإحتلال، والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، المستفيد منه العدو الإسرائيلي، وسيشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم والإنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته.

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وأضاف: "المطلوب من أبناء الامة بكافة مستوياتها دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا وليس التطبيع مع الإحتلال و تجميل وجهه ودمجه في المنطقة".

وأكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، في تصريح لوسائل إعلام فلسطينية، أن الاتفاقية تطور خطير في وتيرة التطبيع، حيث يمثل طعنة غادرة في تضحيات الشعب الفلسطيني.

وأوضح القانوع، أن الاحتلال الاسرائيلي سيبقى العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، لافتا إلى استمرارهم فى حشد كل طاقات لعزله وطرده عن فلسطين.