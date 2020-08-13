شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل و«قرقاش»: «فرضنا تجميد ضم أراضي الضفة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن الإمارات استثمرت جهودها لوقف عملية ضم بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان الإمارات وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق سلام بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ذكر بيان أمريكي إسرائيلي إماراتي مشترك، اليوم الخميس، أن هناك اتفاقا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأضاف "قرقاش"، أن " الاتصال الثلاثي حقق اختراقاً نوعياً للحفاظ على عملية السلام " ، متابعًا أن " قرار الضم كان سينهي أي فرصة للسلام " .

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وتابع: " الإمارات شددت دائماً على الإبقاء على جسور التواصل مفتوحة خدمة للقضية الفلسطينية " .

من جانبه، قال ترامب إن الاتفاق خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء، مبديًا أمله في تحقيق اتفاقات مشابهة الآن في المنطقة.

وصرّح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بأنه " خلال اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية " .

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق لتدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية.