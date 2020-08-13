شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على سبع محافظات خلال الساعات القادمة .. واطلاق تحذيرات هامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي ، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء ، مع تحسن طفيف في فرص هطول الامطار خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وتوقع المركز في نشرته التنبيهية ليوم الخميس ، هطول أمطار متفاوتة الشدة، تصاحبها العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظة لحج وتعز جنوباً.

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وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، لحج وإب وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات شبوة ، المهرة وحضرموت ، كما تمتد غرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة خصوصاً سواحل تعز والحديدة.

وذكر المركز أن أمطاراً متفرقة قد تهطل على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، فيما تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40 عقدة.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ، على عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية في الطرقات والمنعطفات الجبلية .

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف الجوالة والأجهزة الكهربائية أثناء هطول الأمطار.

وحذر المركز ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية .