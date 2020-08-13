شكرا لمتابعة خبر عن سلطات محافظة مأرب تواصل جهود معالجة اضرار السيول ووكيل محافظة مأرب يتفقد طريق جبل مراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، ومعه مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عبدالودود المذحجي ، اليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2020م ، الطريق الرئيسي لمديرية جبل مراد الواقعة جنوب المحافظة ، والاعمال الجارية لفتح الطريق الى مركز المديرية الذي تعرض لتدمير واسع جراء سيول الامطار التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية وعزلت المديرية عن مركز المحافظة وبعض القرى عن بعضها.

وخلال الزيارة استمع الوكيل مفتاح من مدير عام المديرية عبدالناصر الاعوش وفريق الطوارئ بالمديرية الى الإجراءات العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية لفتح الطريق الرئيسي خاصة في الجسور و العبارات الكبيرة التي جرفتها السيول والصخور الكبيرة المتساقطة على الطريق في أماكن مختلفة والتي أدت الى انسدادها، الى جانب الاضرار في المقاطع المنفذة من اعمال الشق والسفلتة وبناء الجسور والعبارات التي نفذت قبل سنوات في الطريق المتعثر.

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وقد اكد الوكيل مفتاح بأن المحافظ اللواء سلطان العرادة قد وجه بسرعة استئناف استكمال تنفيذ اعمال التوسعة والردم والحماية والسفلة لطريق المديرية المتفرع من مديرية الجوبة حتى مركز مديرية الجبل بطول 19 كم، كونها الشريان الوحيد لأبناء المديرية التي تربطهم بمحيطهم الجغرافي..

مشددا على مكتب الاشغال العامة والطرق برفع التحدياث التي تتطلبها اعمال التصاميم وجداول الكميات والاعمال الاضافية على ضوء نتائج سيول الامطار مؤخرا بما يعزز حماية الطريق وضمان الحد من الاضرار فيها من قبل السيول مستقبلا.

كما وجه مدير المديرية وفريق الطوارئ بمضاعفة الجهود في اصلاح الطرقات المتضررة وتكون الاولوية لفتح الطرقات عن القرى المحاصرة بما يساعد المواطنين في ايصال احتياجاتهم الأساسية بيسر وسهولة.

ودعا مشائخ واعيان المديرية الى التعاون المثمر مع السلطة المحلية بالمديرية من اجل سرعة انجاز اعمال تنفيذ الطريق للمديرية..