شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : مدير أمن محافظة تعز .. الحرب مع الحوثيين لا مبرر لها ولهذا السبب تم القبض على غزوان المخلافي في تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي العسكري مدير أمن محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ، أن الحرب مع الحوثي لا مبرر لها .

وفي رده على إحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة ، عن أسباب عدم القبض على غزوان المخلافي، قال منصور الأكحلي، إن “غزوان” في منطقة متاخمة للحوثيين ومحاولة القبض عليه قد يؤدي إلى الاشتباك مع الحوثي، والدخول معهم في معركة ليس لها مبرر.

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تصريحات مدير أمن تعز، تجيب على العديد من الاستفسارات ، التي يثيرها اليمنيين من حين إلى آخر، وما هو دور حزب الإصلاح في التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، وفقًا لمراقبين سياسيين.

المراقبون السياسيون، اعتبروا أن حديث منصور الأكحلي المتناغم مع مرشد الإخوان في المحافظة ، عبده فرحان سالم الذي هاجم التحالف العربي، وكشف عن دعم إيراني تركي لجماعة الإخوان المسلمين في تعز، أزاحت الستار عن عدم تحرير المنطقة من الحوثيين، رغم الدعم الكبير التي يتلقاها الجيش في محافظة تعز.

واعتبر المراقبون، أن القبض على غزوان المخلافي مساء الثلاثاء 11 أغسطس 2020، واقتياده إلى محور تعز، تثبت عدم صحة حديث مدير أمن تعز، لكنها تشير إلى مراوغات الجماعة واتفاقهم مع الحوثيين ضد اليمنيين والتحالف العربي.

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