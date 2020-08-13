شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة من محافظة مسندم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة من محافظة مسندم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة من محافظة مسندم خصب في 13 أغسطس / العمانية/ قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني مساء اليوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة تعانيان من حالة مرضية حرجة حيث نقلتا من مستشفى خصب بمحافظة مسندم إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم. يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى. / العمانية/ الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة من محافظة مسندم خصب في 13 أغسطس / العمانية/ قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني مساء اليوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة تعانيان من حالة مرضية حرجة حيث نقلتا من مستشفى خصب بمحافظة مسندم إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم. يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى. / العمانية/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لمواطنة وطفلة من محافظة مسندم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.