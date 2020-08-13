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عدن - ياسمين التهامي - اتحاد طلاب اليمن في الصين يطالب الحكومة بصرف مستحقات الطلاب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اتحاد طلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الصين حكومة بلادهم بصرف مستحقات الطلاب المتأخرة منذ ما يقارب تسعة أشهر. وحسب بيان مشترك صادر عن كافة اتحادات الطلاب في دول الإبتعاث تضمن عدد من النقاط منها المطالبة بمستحقات الطلاب المتأخرة منذ تسعة أشهر ومحاسبة كافة الجهات المعرقلة لصرف مستحقات الطلاب وغيرها من المطالب المضمنة في البيان. ووفقا للبيان فإن هناك عدد كبير من الطلاب يعانون أشد المعاناة نتيجة لتلك المماطلة في صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ ما يقارب تسعة أشهر. وحمل اتحاد طلاب اليمن في الصين كافة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن المشاكل المترتبة عن ذلك التأخير. ودعا الاتحاد الجهات المسؤولة للنظر في مشكلة أبنائهم الطلاب اتحاد طلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الصين حكومة بلادهم بصرف مستحقات الطلاب المتأخرة منذ ما يقارب تسعة أشهر. وحسب بيان مشترك صادر عن كافة اتحادات الطلاب في دول الإبتعاث تضمن عدد من النقاط منها المطالبة بمستحقات الطلاب المتأخرة منذ تسعة أشهر ومحاسبة كافة الجهات المعرقلة لصرف مستحقات الطلاب وغيرها من المطالب المضمنة في البيان. ووفقا للبيان فإن هناك عدد كبير من الطلاب يعانون أشد المعاناة نتيجة لتلك المماطلة في صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ ما يقارب تسعة أشهر. وحمل اتحاد طلاب اليمن في الصين كافة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن المشاكل المترتبة عن ذلك التأخير. ودعا الاتحاد الجهات المسؤولة للنظر في مشكلة أبنائهم الطلاب

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