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عدن - ياسمين التهامي - إسيسكو تبحث مع سلطنة عُمان سبل تعزيز التعاون !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير سلطنة عُمان لدى المغرب سعيد بن محمد البرعمي، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وسلطنة عمان في مجالات التربية والعلوم والثقافة. وخلال اللقاء، استعرض المالك أبرز ما شهدته المنظمة من تطوير خلال العام المنصرم، ومن ذلك إنشاؤها مراكز متخصصة في الاستشراف الإستراتيجي، والتراث، والذكاء الاصطناعي، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما استعرض المبادرات والأنشطة والبرامج التي أطلقتها ونفذتها الإيسيسكو لدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير سلطنة عُمان لدى المغرب سعيد بن محمد البرعمي، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وسلطنة عمان في مجالات التربية والعلوم والثقافة. وخلال اللقاء، استعرض المالك أبرز ما شهدته المنظمة من تطوير خلال العام المنصرم، ومن ذلك إنشاؤها مراكز متخصصة في الاستشراف الإستراتيجي، والتراث، والذكاء الاصطناعي، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما استعرض المبادرات والأنشطة والبرامج التي أطلقتها ونفذتها الإيسيسكو لدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا ، في ظل رؤية المنظمة وإستراتيجية عملها الجديدة، القائمة على مزيد من التواصل مع الدول الأعضاء ومعرفة احتياجاتها من البرامج.

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