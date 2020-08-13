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عدن - ياسمين التهامي - اجتماع فلسطيني عاجل لبحث الإعلان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس دولة فلسطين محمود عباس لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن مساء اليوم الخميس. هذا وكانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية، ووصفته بأنه "مكافأة مجانية للاحتلال". ونقلت وكالة "الأناضول"عن متحدث باسم الحركة قوله، إن "تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل بشكل طعنة غادرة لنضالات شعبنا الفلسطيني". إقرأ المزيد منظمة التحرير الفلسطينية في أول تعليق على التطبيع بين إسرائيل والإمارات:نحن لسنا ورقة تين لأحد! وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان:" إن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني". المصدر: وفا رئيس دولة فلسطين محمود عباس لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن مساء اليوم الخميس. هذا وكانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية، ووصفته بأنه "مكافأة مجانية للاحتلال". ونقلت وكالة "الأناضول"عن متحدث باسم الحركة قوله، إن "تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل بشكل طعنة غادرة لنضالات شعبنا الفلسطيني". إقرأ المزيد منظمة التحرير الفلسطينية في أول تعليق على التطبيع بين إسرائيل والإمارات:نحن لسنا ورقة تين لأحد! وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان:" إن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني". المصدر: وفا

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