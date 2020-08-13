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عدن - ياسمين التهامي - ناسا تحذر من اقتراب كويكب خطير مع إصدار "واعظ" بيوم القيامة توقعاته حول نهاية العالم!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لمقرر أن يتخطى كويكبان مجال الأرض في الأيام المقبلة، بينما حذرت وكالة ناسا من اقتراب وثيق لصخرة فضائية بحجم طائرة. كما أصدر واعظ بيوم القيامة تحذيرا بشأن المواجهة القادمة. وسمحت تقنيات الكشف المعززة بشكل كبير لعلماء الفلك بمشاهدة عدد متزايد من اقتراب الكويكبات في السنوات الأخيرة. وسيشهد الحدث الأخير تحليق صخرتين فضائيتين قرب كوكبنا هذا الأسبوع. ولم تُرصد كلتا الصخرتين إلا في الأيام الأخيرة، في تذكير بالتهديد الذي من المحتمل أن تشكله الكويكبات غير المكتشفة على الأرض. ولحسن الحظ، ستمر الصخرتان على مسافة آمنة تزيد عن 1.5 مليون كم. ومع ذلك، في 1 سبتمبر، نكون على وشك مواجهة أقرب بكثير، عندما تتخطى صخرة فضائية يبلغ قياسها 28 مترا، المعروفة رسميا باسم 2011 ES4، الأرض عند ثلث المسافة فقط بين كوكبنا والقمر. إقرأ المزيد الكوكب K2-25b كوكب فائق الكثافة يحير علماء الفلك وسينطلق الكويكب بسرعة تقارب 30 ألف كم في الساعة، حيث صنفته وكالة ناسا على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطرا"، بسبب الخطر المحتمل الذي يشكله على أرضنا. وبينما من شبه المؤكد أن 2011 ES4 سيقترب من كوكبنا على مسافة آمنة، أصدر القس بول بيغلي، تحذيرات رهيبة بشأن توقعاته حول نهاية العالم. وأعلن من خلال End Times، في مقطع فيديو حديث على حسابه في "يوتيوب": "لقد تم التأكيد، الكرات النارية القادمة، المروعة، تتحرك في اتجاهنا"، ويستشهد بيغلي بمقاطع من الكتاب المقدس مختلطة بأدلة علمية منتقاة على أنها "دليل" على أن الكوكب في خطر مميت، من "الكرات النارية المروعة" القادمة. وأوضح بيغلي قائلا: "كنت أتحدث عن هذا منذ عقد من الزمن لأننا علمنا، وفقا للكتاب المقدس، أنه قادم - حتى من دون دليل علمي. وحتى ستيفن هوكينغ قال إن الأرض ستُحرق بالنار في عام 2600. وأعتقد أنه سيكون في موعد أقرب بكثير من ذلك، لأن الكتاب المقدس يقول ذلك في بطرس الثاني، الفصل الثالث". وزعم بيغلي أن "أكثر من 100 طن من الغبار والصخور الفضائية"، ستتساقط في غلافنا الجوي كل يوم في علامة على اقتراب نهاية العالم. وليس من المستغرب، أنه لا يوجد أساس علمي لهذه الادعاءات. المصدر: RT اكتشافات الارض الفضاء بحوث كواكب مجرات ناسا - NASA الأكثر قراءة بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب! مصر.. تفاصيل معركة دامية في محافظة الفيوم خلفت 50 قتيلا وجريحا في 180 دقيقة علامة في البراز تحذر من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء! الناصر: "أرامكو" لمقرر أن يتخطى كويكبان مجال الأرض في الأيام المقبلة، بينما حذرت وكالة ناسا من اقتراب وثيق لصخرة فضائية بحجم طائرة. كما أصدر واعظ بيوم القيامة تحذيرا بشأن المواجهة القادمة. وسمحت تقنيات الكشف المعززة بشكل كبير لعلماء الفلك بمشاهدة عدد متزايد من اقتراب الكويكبات في السنوات الأخيرة. وسيشهد الحدث الأخير تحليق صخرتين فضائيتين قرب كوكبنا هذا الأسبوع. ولم تُرصد كلتا الصخرتين إلا في الأيام الأخيرة، في تذكير بالتهديد الذي من المحتمل أن تشكله الكويكبات غير المكتشفة على الأرض. ولحسن الحظ، ستمر الصخرتان على مسافة آمنة تزيد عن 1.5 مليون كم. ومع ذلك، في 1 سبتمبر، نكون على وشك مواجهة أقرب بكثير، عندما تتخطى صخرة فضائية يبلغ قياسها 28 مترا، المعروفة رسميا باسم 2011 ES4، الأرض عند ثلث المسافة فقط بين كوكبنا والقمر. إقرأ المزيد الكوكب K2-25b كوكب فائق الكثافة يحير علماء الفلك وسينطلق الكويكب بسرعة تقارب 30 ألف كم في الساعة، حيث صنفته وكالة ناسا على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطرا"، بسبب الخطر المحتمل الذي يشكله على أرضنا. وبينما من شبه المؤكد أن 2011 ES4 سيقترب من كوكبنا على مسافة آمنة، أصدر القس بول بيغلي، تحذيرات رهيبة بشأن توقعاته حول نهاية العالم. وأعلن من خلال End Times، في مقطع فيديو حديث على حسابه في "يوتيوب": "لقد تم التأكيد، الكرات النارية القادمة، المروعة، تتحرك في اتجاهنا"، ويستشهد بيغلي بمقاطع من الكتاب المقدس مختلطة بأدلة علمية منتقاة على أنها "دليل" على أن الكوكب في خطر مميت، من "الكرات النارية المروعة" القادمة. وأوضح بيغلي قائلا: "كنت أتحدث عن هذا منذ عقد من الزمن لأننا علمنا، وفقا للكتاب المقدس، أنه قادم - حتى من دون دليل علمي. وحتى ستيفن هوكينغ قال إن الأرض ستُحرق بالنار في عام 2600. وأعتقد أنه سيكون في موعد أقرب بكثير من ذلك، لأن الكتاب المقدس يقول ذلك في بطرس الثاني، الفصل الثالث". وزعم بيغلي أن "أكثر من 100 طن من الغبار والصخور الفضائية"، ستتساقط في غلافنا الجوي كل يوم في علامة على اقتراب نهاية العالم. وليس من المستغرب، أنه لا يوجد أساس علمي لهذه الادعاءات. المصدر: RT اكتشافات الارض الفضاء بحوث كواكب مجرات ناسا - NASA الأكثر قراءة بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب! مصر.. تفاصيل معركة دامية في محافظة الفيوم خلفت 50 قتيلا وجريحا في 180 دقيقة علامة في البراز تحذر من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء! الناصر: "أرامكو" السعودية تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية مصر.. اللقطات الأولى لعمليات البحث عن ناجين وضحايا في غرق عبارة (فيديو وصور) "حان الوقت لمغادرة الأرض".. تحذير عالم أمريكي من نهاية العالم مع ارتفاع حرارة الشمس! ناسا تحذر من اقتراب كويكب خطير مع إصدار "واعظ" بيوم القيامة توقعاته حول نهاية العالم! حقيقة الفيديو المتداول لمصريين يهاجمون كويتيا شاهد.. الأسد يتعرض لوعكة صحية أثناء كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب موسكو تطلق مشروعا يذكّر بأبطال الحرب الوطنية العظمىموسكو تطلق مشروعا يذكّر بأبطال الحرب الوطنية العظمى rt.com بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب! وصول لجنة عسكرية سعودية إلى اليمن لتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"وصول لجنة عسكرية سعودية إلى اليمن لتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"ذكرت مصادر يمنية مطلعة اليوم الخميس، أن لجنة عسكرية سعودية وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في... مشروب يجب تجنبه في الإفطار لمنع خطر الدهون الحشويةمشروب يجب تجنبه في الإفطار لمنع خطر الدهون الحشوية اكتشاف مدينة موتى ضخمة مليئة بمئات الجثث في شمال إسبانيااكتشاف مدينة موتى ضخمة مليئة بمئات الجثث في شمال إسبانيارويترز: : إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقاترويترز: : إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات حصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا في ولاية فكتوريا الأستراليةحصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا في ولاية فكتوريا الأستراليةأعلنت سلطات ولاية فكتوريا الأسترالية عن تسجيل حصيلة يومية قياسية لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا. علاء مبارك يشارك تغريدة تتهكم على جيش دولة عربيةعلاء مبارك يشارك تغريدة تتهكم على جيش دولة عربية لأول مرة.. نشر عقد زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها المصري السابق والكشف عن قيمة المهرلأول مرة.. نشر عقد زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها المصري السابق والكشف عن قيمة المهر

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