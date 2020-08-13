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عدن - ياسمين التهامي - مصر.. اللقطات الأولى لعمليات البحث عن ناجين وضحايا في غرق عبارة (فيديو وصور)

وأوضح أن السبب المعلن حتى الآن لغرق العبارة، هو انقطاع "الواير" مما أدى إلى صعوبة استكمال رحلة عبورها للمياه. وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهري وباشرت محاولة إنقاذ ناجين أو ضحايا آخرين. وواصل الأهالي بمشاركة قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالبحيرة، البحث عن مفقودين أو ضحايا. وأظهر مقطع فيديو وصور لعملية البحث عن ضحايا أو ناجين آخرين داخل العبارة الغارقة. وكان على متن هذه العبارة سيارتان إحداهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى العام بكوم حمادة، والسيارة الأخرى بها أدوات طبخ، وتمكن الأهالي من إنقاذ 3 مصابين من ركابها. المصدر:"اليوم السابع"+RT الحوادث نهر النيل وفيات الأكثر قراءة بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب! مصر.. تفاصيل معركة دامية في محافظة الفيوم خلفت 50 قتيلا وجريحا في 180 دقيقة علامة في البراز تحذر من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء! الناصر: "أرامكو" الرئيسية أخبار العالم العربي مصر.. اللقطات الأولى لعمليات البحث عن ناجين وضحايا في غرق عبارة (فيديو وصور) 13.08.2020 | 05:23 GMT مصر.. اللقطات الأولى لعمليات البحث عن ناجين وضحايا في غرق عبارة (فيديو وصور) facebook انتشلت قوات الإنقاذ النهري في مصر جثامين 3 ضحايا بعد غرق عبارة كانت تنقل سيارتين وعددا من الركاب فجر اليوم بقرية دمشلى في مركز بدر، وتابعت البحث لانتشال ناجين أو ضحايا آخرين. إقرأ المزيد عمليات البحث عن المفقودين في غرق القارب في النيل النيابة العامة المصرية: ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب في النيل إلى 38 وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة، أن قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، شهدت غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص غرقا وفقدان آخرين. وقال محمد سليم، من أهالى القرية: "إن المعدية كانت تقل سيارات وفوجئ الراكبون بأنها تغرق وحاول بعضهم القفز منها، وتم نقل الناجين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج". وكشف شاهد عيان، أن العبارة الغارقة كانت حديثة ولم يمر على عملها سوى شهر واحد، مرجحا أن يكون هناك عيب فني فيها.وأوضح أن السبب المعلن حتى الآن لغرق العبارة، هو انقطاع "الواير" مما أدى إلى صعوبة استكمال رحلة عبورها للمياه. وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهري وباشرت محاولة إنقاذ ناجين أو ضحايا آخرين. وواصل الأهالي بمشاركة قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالبحيرة، البحث عن مفقودين أو ضحايا. وأظهر مقطع فيديو وصور لعملية البحث عن ضحايا أو ناجين آخرين داخل العبارة الغارقة. وكان على متن هذه العبارة سيارتان إحداهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى العام بكوم حمادة، والسيارة الأخرى بها أدوات طبخ، وتمكن الأهالي من إنقاذ 3 مصابين من ركابها. المصدر:"اليوم السابع"+RT الحوادث نهر النيل وفيات الأكثر قراءة بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب! مصر.. تفاصيل معركة دامية في محافظة الفيوم خلفت 50 قتيلا وجريحا في 180 دقيقة علامة في البراز تحذر من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء! الناصر: "أرامكو" السعودية تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية مصر.. اللقطات الأولى لعمليات البحث عن ناجين وضحايا في غرق عبارة (فيديو وصور) "حان الوقت لمغادرة الأرض".. تحذير عالم أمريكي من نهاية العالم مع ارتفاع حرارة الشمس! ناسا تحذر من اقتراب كويكب خطير مع إصدار "واعظ" بيوم القيامة توقعاته حول نهاية العالم! حقيقة الفيديو المتداول لمصريين يهاجمون كويتيا شاهد.. الأسد يتعرض لوعكة صحية أثناء كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب اكتشاف مدينة موتى ضخمة مليئة بمئات الجثث في شمال إسبانيااكتشاف مدينة موتى ضخمة مليئة بمئات الجثث في شمال إسبانياالهند.. مقتل شخصين في احتجاجات عنيفة خرجت للتنديد بمنشور مسيء للنبي محمد (فيديو)الهند.. مقتل شخصين في احتجاجات عنيفة خرجت للتنديد بمنشور مسيء للنبي محمد (فيديو) بالفيديو.. حفرة قرب تلعفر استخدمها "داعش" لرمي جثث ضحاياهبالفيديو.. حفرة قرب تلعفر استخدمها "داعش" لرمي جثث ضحاياهكشفت تقرير عثور السلطات العراقية على حفرة عميقة قرب مدينة تلعفر، حيث يُزعم أن "داعش" أعدم... ترامب يعلق على اختيار بايدن لكامالا هاريس لخوض الانتخابات معهترامب يعلق على اختيار بايدن لكامالا هاريس لخوض الانتخابات معه الأمم المتحدة: نرحب بأي مبادرة تعزز السلام في الشرق الأوسطالأمم المتحدة: نرحب بأي مبادرة تعزز السلام في الشرق الأوسطموسكو تطلق مشروعا يذكّر بأبطال الحرب الوطنية العظمىموسكو تطلق مشروعا يذكّر بأبطال الحرب الوطنية العظمى rt.com سقوط قتلى وجرحى في مدينة هندية عقب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوكسقوط قتلى وجرحى في مدينة هندية عقب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوكذكر مسؤول كبير في الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بمدينة بنجالورو جنوب الهند،... علماء يكشفون كيف سينتهي الكون معبّرين عن "ثقتهم التامة" بذلك!علماء يكشفون كيف سينتهي الكون معبّرين عن "ثقتهم التامة" بذلك! إصابة مفوض بوتين بفيروس كوروناإصابة مفوض بوتين بفيروس كورونا شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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