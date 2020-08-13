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عدن - ياسمين التهامي - بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!
— Foochia - فوشيا (@foochia)
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 170 قتيلاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع، كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة منكوبة. المصدر: لبنان24
يتخوف اللبنانيون من توقعات ميشال حايك التي تنذر بحدث ضخم سيحدث في لبنان في عيد القديسين الذي يصادف 15 من شهر أغسطس وأضاف: "العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد. pic.twitter.com/I1vpjrHzWX— Foochia - فوشيا (@foochia) August 12, 2020
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