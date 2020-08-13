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عدن - ياسمين التهامي - جونسون: قرار الإمارات وإسرائيل التطبيع نبأ جيد للغاية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما نبأ جيد للغاية. وأضاف جونسون أن الاتفاق على تعليق خطط ضم أراضي الضفة الغربية، خطوة موضع ترحيب نحو شرق أوسط أكثر سلاما. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما نبأ جيد للغاية. وأضاف جونسون أن الاتفاق على تعليق خطط ضم أراضي الضفة الغربية، خطوة موضع ترحيب نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

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