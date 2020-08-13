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عدن - ياسمين التهامي - وصول رجل الأعمال الجنوبي وليد بن هويش إلى العاصمة عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ بل صباح اليوم القائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية والحزام الأمني -قطاع المنصورة- رجل الأعمال الجنوبي الأستاذ وليد صالح بن هويش. وكان المستثمر بن هويش قد وصل إلى العاصمة عدن قادماً من المملكة العربية بل صباح اليوم القائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية والحزام الأمني -قطاع المنصورة- رجل الأعمال الجنوبي الأستاذ وليد صالح بن هويش. وكان المستثمر بن هويش قد وصل إلى العاصمة عدن قادماً من المملكة العربية السعودية الشقيقة بمعية رفيقه رجل الأعمال طه العمري. وفور وصوله عبَّـر رجل الأعمال وليد بن هويش عن سعادته من حفاوة الاستقبال الكبير الذي حظيَ به، وكذا الترحاب البالغ الذي وجده من أهله وأصدقائه ومحبيه. كما شكر خلال كلمته القائد كمال الحالمي قائد الحزام الأمني -قطاع المنصورة- على كل الجهود التي بذلها وما زال في سبيل تثبيت دعامة الأمان في ربوع مدينة المنصورة، مُشيداً بما يقوم به من تهيئة للأجواء الاستثمارية لتحسين الوضع الاقتصادي في العاصمة عدن، لتحريك عجلة التنمية، والتي رأت النور بفضل الله تعالى ثم بفضل الإنجازات الأمنية والتي اجتذبت العديد من المستثمرين في مدينة المنصورة لبناء وافتتاح مراكز تجارية كبرى على مستوى العاصمة عدن، وكذا الجنوب بأكمله. وكان مطار عدن الدولي قد بدأ باستقبال الرحلات الجوية القادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول عربية أخرى وذلك بعد انحسار جائحة “ كورونا ” كوفيد-19. حضر الاستقبال الأخ عبود الحريري قائد معسكر رأس عباس في مديرية البريقة، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات الاستثمارية في العاصمة عدن.

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