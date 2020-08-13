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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن تفاصيل جديدة حول نوعية شحنة وقود كهرباء عدن المغشوشة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ نائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل أن قيادة المحطة ومؤسسة الكهرباء تجري مع عدد من المسوؤلين والخبراء والمختصين اجتماعات ونقاشات حول عينة مادة المازوت التي وصلت الى العاصمة عدن. وأكد مجمل على أن نقطة الخلاف في عينات المازوت هي عينه واحدة فقط وهي اللزوجة، مضيفا أن القيمة التي في الشحنة الحالية منخفضة وتأثيرها بالإيجابي لعمل التشغيل المعدات الأساسية وهي الغلايات ولكن هناك تخوف نسبي من تأثيرها السلبي لعمل مضخات المازوت مرحله أولى (مضخات مسننه). وأضاف مجمل أن هناك اجتماعات ومناقشة واسعة مع المختصين في الامر من أجل التأكد من تلك المخاوف مشيرا أن هناك حلول أخرى متوازية لمعالجة ذلك من قبل شركة مصافي عدن وسيتم من خلال ذلك اتخاذ القرار المناسب حولها بما يضمن المصلحة العامة. نائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل أن قيادة المحطة ومؤسسة الكهرباء تجري مع عدد من المسوؤلين والخبراء والمختصين اجتماعات ونقاشات حول عينة مادة المازوت التي وصلت الى العاصمة عدن. وأكد مجمل على أن نقطة الخلاف في عينات المازوت هي عينه واحدة فقط وهي اللزوجة، مضيفا أن القيمة التي في الشحنة الحالية منخفضة وتأثيرها بالإيجابي لعمل التشغيل المعدات الأساسية وهي الغلايات ولكن هناك تخوف نسبي من تأثيرها السلبي لعمل مضخات المازوت مرحله أولى (مضخات مسننه). وأضاف مجمل أن هناك اجتماعات ومناقشة واسعة مع المختصين في الامر من أجل التأكد من تلك المخاوف مشيرا أن هناك حلول أخرى متوازية لمعالجة ذلك من قبل شركة مصافي عدن وسيتم من خلال ذلك اتخاذ القرار المناسب حولها بما يضمن المصلحة العامة.

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