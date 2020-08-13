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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات... فيديو

— The White House (@WhiteHouse) This peace deal unites two of America's closest and most capable partners in the region. pic.twitter.com/7NlkyBjzix — The White House (@WhiteHouse) August 13, 2020 : "أردت تسمية الاتفاق بين إسرائيل والإمارات باسمي ولكن الصحافة لن تقبل، وسيُعرف بـ"اتفاق أبراهام". وأشار إلى أنه "يأمل في تحقيق اتفاقات مشابهة الآن في المنطقة". كما أكد أن "الاتفاق يعتبر خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء" أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية. وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة". ​وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي إن "إسرائيل والإمارات ستتبادلان السفارات والسفراء وتطبّعان العلاقات". وأوضح أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيسمح لوصول المسلمين لزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل".— The White House (@WhiteHouse): "أردت تسمية الاتفاق بين إسرائيل والإمارات باسمي ولكن الصحافة لن تقبل، وسيُعرف بـ"اتفاق أبراهام". وأشار إلى أنه "يأمل في تحقيق اتفاقات مشابهة الآن في المنطقة". كما أكد أن "الاتفاق يعتبر خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء"

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