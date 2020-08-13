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عدن - ياسمين التهامي - بعد دهس أم وابنتها... سائق أرعن يتحدى الشرطة السورية ويصدم عدة سيارات... فيديو

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ أحد السكان المحليين في محافظة اللاذقية ردة فعل سائق متهور حاولت الشرطة السورية إيقافه وإنزاله من السيارة بعد أن دهس أم وابنتها. تداول ناشطون فيديو لسيارة قيل إنها قامت بدعس أم وابنتها واستحال بعدها على رجال الشرطة إخراج السائق من السيارة، وأثار الجدل على صفحات التواصل بتصرفه الأرعن. ونقل مراسل "شام إف إم"، اليوم الأربعاء: https://www.facebook.com/people/Somar-Hatem/100042405346064 "فرع مرور اللاذقية بضبط سيارة من نوع مرسيدس نمرتها لبنانية قامت بدهس امرأة وابنتها". وشرح المنشور: "قام سائقها بالاصطدام بعدة سيارات بشارع 8 آذار ودراجات تابعة لفرع المرور أثناء هروبه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد مطاردته". أحد السكان المحليين في محافظة اللاذقية ردة فعل سائق متهور حاولت الشرطة السورية إيقافه وإنزاله من السيارة بعد أن دهس أم وابنتها. تداول ناشطون فيديو لسيارة قيل إنها قامت بدعس أم وابنتها واستحال بعدها على رجال الشرطة إخراج السائق من السيارة، وأثار الجدل على صفحات التواصل بتصرفه الأرعن. ونقل مراسل "شام إف إم"، اليوم الأربعاء: https://www.facebook.com/people/Somar-Hatem/100042405346064 "فرع مرور اللاذقية بضبط سيارة من نوع مرسيدس نمرتها لبنانية قامت بدهس امرأة وابنتها". وشرح المنشور: "قام سائقها بالاصطدام بعدة سيارات بشارع 8 آذار ودراجات تابعة لفرع المرور أثناء هروبه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد مطاردته".

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