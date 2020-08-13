شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تصوير الفنانة ياسمين صبري "خِلسة" وهي شبه عارية على الشاطئ ..خلعت جميع ملابس فاصطادتها عدسة مصور خفي قبل نزولها البحر ..شاهد جسمها المثير والفاتن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور مسربة للفنانة المصرية ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وهي على شاطئ البحر وترتدي ملابس البحر المايوه البكيني.

وتظهر ياسمين صبري في الصور بوجهها وظهرها وهي رفقة زملائها في الوسط الفني، حيث بدا من زاوية التصوير أن شخصا التقطها لها دون علمها “خلسة” ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويبدو أن الصور قديمة وقبل زواجها من أحمد أبوهشيمة، لكن مغردون أعادوا نشرها مرة أخرى، متغزلين فيها الأمر الذي طالب البعض بعدم نشر هذه الصور كونها لا تعلم بتصويرها معتبرين أن ذلك تعدي على حياتها الخاصة.

ودائمًا ما تثير ياسمين صبري الجدل سواء بصورها أو تصريحاتها وخاصة بعد ارتباطها برجل الأعمال “أبوهشيمة”، حيث أصبحت محل اهتمام الجمهور المصري والعربي

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا لم يخل من الانتقادات بسبب أدائها في نفس الوقت.