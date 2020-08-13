رئيس انتقالي حضرموت يطلع على نشاط مؤسسة حضرموت للتراث الفني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بمكتبه، اليوم الخميس ، الشاعر والملحن عبدالله سعيد باوزير ، رئيس مؤسسة حضرموت للتراث الفني.



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واستعرض باوزير خلال اللقاء ، طبيعة العمل الذي تقوم به مؤسسته في إحياء تراث حضرموت الغنائي والموسيقي ، وحفظه وتوثيقه ، وتعريف العالم به ، من خلال إعادة بثه ، باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة .

و عبر بن الشيخ أبوبكر عن سعادته بلقاء الشاعر باوزير والهيئة الإدارية لمؤسسة حضرموت للتراث الفني .. مشيدا بالنشاط الفني المهم الذي تؤديه المؤسسة ، وتساهم من خلاله في توثيق تراث حضرموت وحفظه من الضياع.

مبديا استعداد القيادة المحلية للتعاون مع المؤسسة ومع كل الناشطين في المجال الثقافي والإبداعي في المحافظة بما يخدم الشأن الثقافي والفني والارتقاء به إلى مستوى يليق بحضرموت وسمعتها التاريخية في مجالي الثقافة والفنون، مشيرا إلى إمكانية بحث أوجه التعاون ، بالتحديد مع الإدارة الثقافية التابعة للقيادة المحلية.