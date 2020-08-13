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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط مفخخة تابعة للحوثيين في نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
أسقطت قوات من القبائل والجيش طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، شرق صنعاء.
وقال مصدر قبلي، إن مسيرة حوثية مفخخة أسقطتها القوات في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
يأتي هذا فيما تشهد جبهات غرب مأرب معارك مستمرة، حيث تمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة على جبهة المخدرة وتكبدت خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
كما اندلعت، اليوم الخميس، معارك عنيفة في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال القبائل والجيش الوطني عددا من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة المليشيات.
وبحسب المصدر استشهد خلال المعارك خمسة من قبائل الجدعان
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