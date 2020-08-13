شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: الإمارات تبدأ بنقل خبراء ومعدات عسكرية إسرائيلية لجزيرة سقطرى. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في جزيرة سقطرى، اليوم الخميس، عن قيام الإمارات بنقل خبراء إسرائيليين ومعدات عسكرية إلى جزيرة سقطرى عبر سفن حربية وبشكل سري عبر المرفأ المعزول التي أنشأته الإمارات .

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وأوضحت المصادر بأن الإمارات نقلت المعدات العسكرية الإسرائيلية عبر سفن تابعة لمؤسسة خليفة لاستكمال عملية إنشاء معسكرات وقواعد عسكرية إمارات في محافظة أرخبيل سقطرى .

وأفادت المصادر بأن تلك المعدات قدمت من قاعدة مامتام، الاسرائيلية والمخصصة لشبكة الاتصالات الخاصة بالبحرية الإسرائيلية إلى ميناء ابوظبي قبل أن يتم نقله إلى المرفأ المعزول في الجزيرة التي أنشأته الإمارات ولا تخضع تلك السفن للتفتيش لتلك الحمولات المشبوهة القادمة عبر سفينة ” أسترا ” والتي قامت بإنزال تلك المعدات في مرفأ ” دليشا ” والذي يبعد مسافة 3كم شرق ميناء سقطرى .

يُشار إلى أن السفينة الإماراتية (أسترا) لم تكن مجرد سفينة ناقلة للمواد الإغاثية والوقود للسقطريين كما تزعم مؤسسة خليفة، وإنما مركز عملياتي متحرك في البحر بين الأرخبيل وبحر العرب والخليج، ويتم عبرها نقل أسلحة ونقل ما يستطيعون نقله من سقطرى من أسماك وأشجار نادرة وطيور وغيرها.