شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | مليشيا الحوثي تشن هجوم عنيف على مأرب وتسيطر على أهم المداخل الرئيسية للمحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأفادت المصادر بأن مليشيا الحوثي، قامت اليوم بشن زحوفات مكثفة ظهر اليوم الخميس، على عدة محاور لمدينة مأرب باتجاه الخط الدولي للمدينة في منطقة العلم الأبيض بمديرية وادي عبيدة، وفي أسفل جبل المخدرة باتجاه المدينة

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وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية كبيرة في مفرق الضيق وأخر باتجاه كنب كعلان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجيش الوطني.

وأشارت المصادر، أن قوات صنعاء حققت انتصارات كبيرة في جبهة مدغل بمدينة مارب، وفي الجدعان بالقرب من معسكر ماس.