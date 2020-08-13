شاهد بالفيديو مصير طائرة مفخخة حوثية في سماء نهم

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، من أسقاط طائرة مسيرة حوثية، شرق العاصمة المختطفة صنعاء.
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وقال مصدر عسكري، أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، أسقطت طائرة مفخخة حوثية، في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء.
وشهدت صباح اليوم، جبهات مأرب والجوف معارك طاحنة، بين قوات القبائل ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وتكبدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والارواح، بنيران قوات القبائل، بعد موجهات شرسة أغتنمت فيها القبائل أطقم وعربات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، ولقي عددا من العناصر مصرعهم، وأصيب آخرين.
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