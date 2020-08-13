لملس يلتقي العطاس وصالح عبيد

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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظ عدن يبحث مع مستشاري رئيس الجمهورية جهود تطبيع الحياة بالعاصمة ومعالجة الأزمات الخدمية

الخميس 13 اغسطس 2020م

التقى الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مستشاري رئيس الجمهورية المهندس حيدر ابو بكر العطاس واللواء صالح عبيد أحمد.

وخلال اللقاء بحث محافظ العاصمة عدن مع مستشاري رئيس الجمهورية جُملة من القضايا والموضوعات المتصلة بملامح المرحلة القادمة والجهود والمساعي الحثيثة لتأسيس مناخ وبيئة ملائمة لإعادة تطبيع الحياة ومعالجة الإزمات الخدمية المتراكمة التي ألقت بظلالها على المواطن وفاقمت من معاناته طوال الفترة الماضية.

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ولفت محافظ العاصمة عدن إلى أن الوضع الخدمي في العاصمة عدن صعب جدا وهناك جُملة من التحديات التي تستوجب تضافر الجهود وتعاون الجميع لانتشال العاصمة عدن من واقعها المزري والعمل على معالجة كافة الخدمات المعطلة وفي مقدمتها ملفي الكهرباء والمياة وانتظام مرتبات القطاعات الوظيفية المختلفة، مشدداى على أن ذلك لن يتم إلا من خلال العمل بروح الفريق والواحد وتناغم وانسجام كافة هيئات الدولة المركزية والمحلية.

من جانبه أكد مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبو بكر العطاس أن الظروف القادمة ينبغي أن تؤسس لأجواء ملائمة تسهم في توجه الجميع نحو تركيز جهودهم في معالجة الاوضاع الخدمية وتكريسها لخدمة المواطن ، مؤكدا دعمه ومؤازرته لمحافظ عدن للقيام بواجباته ومهامه القادمة .

بدوره عبر مستشار رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد أحمد عن ثقته بنجاح محافظ عدن في مهمته القادمة، لافتا إلى أن الصعاب مهما كبرت وتعاظمت، إلا أن الإرادة والعزيمة والالتفاف من الجميع كفيل بتجاوز كل العقبات والصعاب. مشيرا إلى أن سريان اتفاق الرياض واستكمال بقية خطواته ستسهم في تهيئة وتنقية الأجواء لخلق مزيد من الظروف المساعدة للالتفات نحو المواطن ورفع المعاناة عن كاهله.

إلى ذلك أعرب محافظ العاصمة عدن عن شكره وتقديره لمستشاري الرئيس هادي المهندس حيدر العطاس واللواء صالح عبيد وجهودهم الطيبة لتذليل الصعاب وخلق أرضية صلبة تتيح المجال للانطلاق نحو إرساء قواعد متينة لعملية البناء والتنمية.