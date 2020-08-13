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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال ساعات...توقف محطات توليد الكهرباء في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
الخليج 365 - حضرموت
اعلنت المؤسسة العامة للكهرباء لساحل حضرموت نفاذ مخزون الوقود من "ديزل و مازوت" لمحطاتها ، محذرة كافة الجهات المعنية.
وقالت المؤسسة في بيان لها صباح اليوم الخميس بان ذلك يهدد بتوقف محطات توليد كهرباء ساحل حضرموت خلال الساعات القادمة.
واضافت المؤسسة انه سينتج عنه توقف نهائي اذا لم يتم اسعافها او تزويدها بالمشتقات النفطية للعمل بالحد الادنى لتوليد الطاقة الكهربائية- بحسب قولها-.
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